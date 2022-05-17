Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

17.05.2022 14:45
Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pitbull cinsi köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye 14 bin 982 lira ceza verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pitbull cinsi köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye 14 bin 982 lira ceza verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Kuraçay Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin ağızlıksız başıboş bir şekilde sokakta gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen Y.C'ye "Yasaklı ırkları tasmasız ve ağızlık takmadan dolaştırmak" suçlamasıyla 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

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Kaynak: AA

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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