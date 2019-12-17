Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi - Son Dakika
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Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) üyesi Alman kadınlar, Noel kutlamasında eğitime destek için kermes düzenledi.

Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) üyesi Alman kadınlar, Noel kutlamasında eğitime destek için kermes düzenledi.

Alanya'da 1996'da kurulan HÜR-TÜRK Derneğinin üyeleri, ilçedeki köy okullarının eksiklerini tamamlamak amacıyla "Christmas" kutlamaları kapsamında Alanya Balık Hali girişinde kermes düzenledi.

Kermese evlerinde hazırladıkları pasta, börek, kurabiyeleri satan dernek üyeleri, elde edilen gelirle köy okullarına bilgisayar, yazıcı, laboratuvar ve derslik malzemesi alacak.


Dernek Başkanı Fahri Yiğit, satıştan biriken parayla yapacakları yardımın hayatlarında güzel bir anı olarak kalacağını söyledi.

Dernek üyesi Julia Alaattinoğlu ise her yıl Noel kermesi düzenlediklerini, bu yıl elde edecekleri parayı köy okuluna harcayacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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