Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi

23.09.2022 22:30
Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi

Antalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan - Ermenistan sınır hattındaki çatışmalara tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan - Ermenistan sınır hattındaki çatışmalara tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Azerbaycanlılar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla pankartlar taşıdı. Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği organizasyonunda toplanan gruba Türk vatandaşları ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

İki ülke milli marşlarını okuyan gruptakiler, Ermenistan'ın saldırılarına tepki göstererek Azerbaycan ordusuna destek oldu.

Dernek Başkanı Lale Hesenova, açıklamasında, Ermenistan'ın provokasyonlarını kınadı.

Hesenova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesi konusunda 1993'te kabul edilen 4 kararı bugüne kadar uygulanmadığını hatırlattı.

Hesenova, "30 yıldır gördüğümüz olayları bugün yeniden yaşıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm dünyaya, Türkiye'deki uluslararası kuruluşların temsilciliklerine ve Türk yetkililerine Ermenistan'ın bu hain siyasetten uzak durması için çağrı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'a destek sloganları atan gruptakiler Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

YORUMLAR
500
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz İsveç'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto edildi İsveç'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto edildi
Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:30:29. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'a tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement