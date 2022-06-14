Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti - Son Dakika
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Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti

14.06.2022 16:34

Antalya'da yaşayan doğuştan kalbi delik 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kundakçı, Erzurum Şehir Hastanesinde göğüs kafesi açılmadan 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Antalya'da yaşayan doğuştan kalbi delik 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kundakçı, Erzurum Şehir Hastanesinde göğüs kafesi açılmadan 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sabahat ve Ali Kundakçı çifti, doğuştan kalbi delik olan 9 yaşındaki çocukları Mustafa Yiğit'i Antalya'daki hastanelere götürdü.

Gittikleri sağlık kuruluşlarında çocuklarına açık kalp ameliyatı yapılacağını öğrenen çift, açık ameliyatı istemedikleri için 10 gün önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'a başvurdu.

Burada yapılan tetkik sonrası Kaygın ve ekibince ameliyata alınan küçük Mustafa, göğüs kafesi kesilmeden yaklaşık 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

"Kısa sürede taburcu edeceğiz"

Prof. Dr. Kaygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamızın göğsünden 4 santimetrelik kesiyle doğuştan olan kalp deliğini Çocuk Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Servet Ergün ile kapattık. Hastamız ameliyatın 7. gününde, sağlık durumu da gayet iyi. Kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Kaygın, hastaya, yaşadığı şehirde açık kalp ameliyatı önerildiğini ve ailenin tedavi için Erzurum'u tercih ettiğini belirterek, yaklaşık 4 saat süren ve 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Anne Sebahat Kundakçı da Erzurum'a tedavi için heyecanla geldiklerini anlatarak, "Çok sevinçli ve mutlu döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kundakçı, Kaygın ve ekibine teşekkür ederek, şehir hastanesinin imkanların çok iyi olduğunu aktardı.

Hasta Mustafa Yiğit Kundakçı ise ameliyata gireceği zaman biraz heyecanlandığını söyleyerek,"Abim ve annem ameliyattan korkmamamı söyledi, ben de korkmayarak ameliyata girdim ve çıktım. Doktorlarıma teşekkür ederim." dedi.

Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti
Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti
Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti
Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti
Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti - Son Dakika

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