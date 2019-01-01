Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yaşayan Kayserililer, Kültür Gecesi'nde Buluştu

Antalya'da Yaşayan Kayserililer, Kültür Gecesi'nde Buluştu

1 saat önce

Antalya'da yaşayan Kayserililer, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayserililer ve Avşarlar Derneği Kültür Gecesi'nde buluştu.

Antalya'da Yaşayan Kayserililer, Kültür Gecesi'nde Buluştu, System.String[]
Antalya'da yaşayan Kayserililer, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayserililer ve Avşarlar Derneği Kültür Gecesi'nde buluştu. Geceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı.

Birçok Türk büyüğünün Kayseri'den çıktığını hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kayserilileri anlatmaya kalemler, sözler, vakitler kifayet etmez." dedi. Yeni kurulan derneğin üyelerinin bir araya geldiği gecede Başkan Tütüncü, Kayserililerden övgü dolu sözlerle bahsetti. Dernek yönetiminin yola çıkıp desteklerini talep ettiğinde Kayserililerle beraber olmak, hemşehrilik bağını güçlü kılmak adına her türlü desteği sağlamaya söz verdiğini belirten Tütüncü, "Hepiniz ahbabımızsınız. Fahri bir hemşehriniz olarak yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Kepez'e zenginlik katıyorsunuz

Kayserililerin Mimar Sinan, Dadaloğlu, Seyrani, Somuncu Baba gibi sanatkar, yiğitlik, ticaret ve girişimcilik önderlerinin torunları olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Kayserilileri anlatmaya kalemler, sözler, vakitler kifayet etmez. Ne mutlu bize ki! Kayserililer yaşadığımız şehre çeşitlilik, renk, zenginlik katan yüce gönüllü insanlar. Gönülleri birleştirmek, insanları bir araya getirmek kolay iş değil. Bu güzel geceyi organize eden gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kayserililer ve Avşarlar Derneği Başkanı Huriye Yılmaz, desteklerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt, Kepez, Antalya, Güncel
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