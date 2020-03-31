Antalya'da yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Antalya'da yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı evinde ölü bulundu
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kalan Evgeny Leshchenko'dan (56) bir süre haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
Koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alan ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Leshchenko'yu yerde hareketsiz buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Leshchenko'nun cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bu arada, ölen Rus'un koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:24 Kaynak: AA
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