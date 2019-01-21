Antalya'da Yaşayan Sandıklılılar Düzenlenen Gecede Bir Araya Geldi

Antalya'da bulunan Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen dayanışma gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Antalya'da bulunan Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen dayanışma gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti.



Antalya'da bir oteldeki geceye; Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Mehmet Ali Eroğlu, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri, Sandıklı yarenleri ile çok sayıda Sandıklılılar katıldı.



Sandıklı oyun havaları, sandıklı türküleri, manileri, özel gün ve gecelerin canlandırıldığı skeçler ile ikramların yapıldığı gecede bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hasan Demirbağ; "Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu gibi organizasyonlar ekip ruhunun ön plana çıktığı müstesna günlerdir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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