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Antalya'da yaşayan sevgilisine "morali düzelsin diye" kargoyla uyuşturucu gönderdi - Son Dakika

Antalya'da yaşayan sevgilisine "morali düzelsin diye" kargoyla uyuşturucu gönderdi

02.10.2021 12:56
Antalya'da yaşayan sevgilisine

Ankara'da yaşayan genç, Antalya'da yaşayan morali bozuk kız arkadaşına düzelsin diye kargoyla uyuşturucu yolladı. Çikolata ve kahveyle kamufle edilen paketten şüphelen kızın babası durumu anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Mahkemeye çıkarılan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da yaşayan N.D., Antalya'daki kız arkadaşının moralinin düzelmesi için ona kargo yoluyla esrar göndermek istedi. İddiaya göre N.D., kutunun içine kahve ve çikolata gibi malzemeler koyarak uyuşturucuyu kamufle etmeye çalıştı.

"SIKINTILI ZAMANLARINDA ESRAR KULLANIYOR"

Gelen kargoyu gören baba, neden çikolata ve kahvenin kargoyla yollandığını kızına sorması üzerine kızı M.E., moralinin bozuk olduğu için erkek arkadaşı tarafından yollandığını ve kutu üzerindeki etiketin sökülmesini istediğini söyledi. Bu durum karşısında şüphelenen E.E. hemen kargonun üzerindeki isme ulaşarak N.D.'ye neden kızına uyuşturucu madde gönderdiğini sordu. Uyuşturucu gönderdiğini inkar eden N.D. ise sevgilisinin sıkıntılı zamanlarında esrar kullandığını iddia etti.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Baba E.E. durumu savcılığa bildirdi. Gözaltına alınan N.D. suçlamaları reddetse de kargo firmasıyla yapılan görüşmede kargonun N.D. tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir şubeden gönderildiği tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli N.D. savcılık tarafından alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi fakat M.E. de kendisine gelen paketin içinde bulunan uyuşturucuyu iki hafta önce kullandığını beyan etti. Bu durum üzerine savcılık M.E.'nin idrar örneğinin dosyaya eklenmesini istedi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda M.E.'nin idrarında bulunan örneğin kendisine gelen hediye paketindeki esrar maddesiyle aynı uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu tespit edildi. Müşteki E.E.'nin beyanını ve M.E.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporunun değerlendirilmesi üzerine, şüpheli N.D.'nin savcılıktaki savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme tarafından dosyaya gelen evrakların değerlendirilmesi ve şüphelinin savunmasının ardından sanık N.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da yaşayan sevgilisine morali düzelsin diye kargoyla uyuşturucu gönderdi

Uyuşturucu, Antalya, Ankara, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşayan sevgilisine 'morali düzelsin diye' kargoyla uyuşturucu gönderdi - Son Dakika


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