Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Kılınçaslan Mahallesi'ndeki Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup Ukraynalı, üzerinde "Savaşa hayır" yazan pankart ile Ukrayna bayrakları taşıdı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında başkonsolosluk binasının çevresi polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatıldı.

Kayna Bekdaş, grup adına yaptığı açıklamada, Ukraynalı olduğunu için gurur duyduğunu ve bütün dünyanın Ukrayna için birleştiğini söyledi.

Ukrayna'nın kazanacağını, herkesin kendilerine yardımcı olduğunu belirten Bekdaş, "Sürekli ağlıyorum, bütün ailem Ukrayna'da. Bugün annemin doğum günü ve ben ona çiçek gönderemiyorum, çünkü bütün yollar kapalı. Annemi görmek için, memleketim, ülkem için her şey yaparım. Destek bekliyoruz. Biz kazanacağız ve inanıyorum." dedi.

Bekdaş, Ukrayna'daki halkın gıda, kıyafet ve hijyen malzemelerine ihtiyacı olduğunu, insanların kendilerine yardım etmesini istediklerini kaydetti.

Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova ise ülkede insanların yardıma ihtiyaç duyduğunu ve onlar için yardım malzemeleri topladıklarının anlattı.

Türk halkının kendilerine çok destek verdiğini belirten Mykhaylova, "Beni bugün en az 15 Türk arkadaşım aradı. Ukrayna için savaşmak istediklerini söylüyorlar. Bize yardım etmek istiyorlar, kimse kaçmıyor ve savaşmak istiyor." diye konuştu.