Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

05.03.2022 16:47
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, Türk ve Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkelerine ait marşlar söyleyen Ukraynalılar, sloganlarla saldırıları protesto etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

Saldırılarda çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiğini belirten Rustamov, Ukrayna'nın tek yumruk halinde zor günleri atlatacağını dile getirdi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

YORUMLAR
500
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi Başkentte 'savaşa hayır' eylemi İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Protesto, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement