Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

24.02.2022 17:16
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Ukraynalılar, ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla "Savaşa hayır, Ukrayna'ya destek" yazılı pankartları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerine karşı bir savaş başlattığını söyledi.

Rusya'nın başlattığı operasyonun Ukrayna'yı yok etmeye yönelik olduğunu savunan Mykhaylova, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar olarak askeri operasyon bölgesinde yaşayan yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını anlatan Mykhaylova, Rusya'nın askeri müdahaleye son vermesini istediklerini kaydetti.

Daria Demirkale ise göz yaşı dökerek, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırıdan vazgeçmesini ve topraklarını terk etmesini istediklerini belirtti.

Diğer Ukraynalılar da bir an önce savaşın bitmesi ve barış olmasını istediklerini dile getirdi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

YORUMLAR
500
Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi Almanya'da protesto edildi Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi Almanya'da protesto edildi Rusya'nın askeri müdahalesi İspanya'da protesto edildi Rusya'nın askeri müdahalesi İspanya'da protesto edildi

Protesto, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:26:26. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement