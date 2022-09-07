Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Yasin Kayhan, sabah erken saatlerde manzara izlemek için falezlere gitti. Kayhan, denizi izlerken dengesini kaybedip 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kayhan'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayhan'ın düştüğü yere ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: DHA

Yasin Kayhan, İtfaiye, Antalya, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manzara izlerken falezlerden düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.