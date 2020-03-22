Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü - Son Dakika

Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, pazarda satış yapan 65 yaş üstündeki vatandaşları bilgilendirdi, yaşının büyük yazdırıldığını öne süre bir kadını evine götürdü.

Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, pazarda satış yapan 65 yaş üstündeki vatandaşları bilgilendirdi, yaşının büyük yazdırıldığını öne süre bir kadını evine götürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Manavgat'ta polis ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında çalışma yaptı.

Eldiven giyerek ve maske takarak tezgahında satış yapan pazarcılardan Cevriye Şen'in kimlik kontrolünde 65 yaşında olduğu tespit edildi.

Ekiplerin İçişleri Bakanlığının genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını belirtmesi üzerine Şen, "Ben aslında 61 yaşındayım, dedem kimliğimi alırken 4 yaş büyük yazdırmış. Hep o dedemin yüzünden oluyor bunlar." ifadesini kullandı.

Tezgahın başına kızının gelmesinin ardından polis ekipleri, ikna etmekte güçlük çektiği Şen'i evine götürdü.

Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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