Üye Girişi
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor - Son Dakika

Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor

28.08.2021 10:21

Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor Dünyaca ünlü falezler altında su jimnastiği Antalya'da yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, su jimnastiği ile form tutuyor.

Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor

Dünyaca ünlü falezler altında su jimnastiği

ANTALYA - Antalya'da yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, su jimnastiği ile form tutuyor. Falezler altındaki İnciraltı Plajı'na yaklaşık 80 basamakla inen kadınlar, jimnastikle spor ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında başlattığı su jimnastiğine tüm kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü falezlerin altındaki Erenkuş Plajı'nın yolunu tutuyor. 80 basamak inerek falezin denizle buluştuğu noktadaki plaja inen ve Akdeniz'in mavi sularına ulaşan kadınlar, ısınma hareketleriyle başladıkları sabah sporuna denizde jimnastikle devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Su Jimnastiği ve Sabah Sporları Eğitmeni Ülker Pınar Aydın, gösterdiği hareketleri büyük bir dikkat ve başarıyla yapan kadınlar, 1 saat boyunca suda tüm vücut bölümleri çalıştırıyor. Kadınlar su üzerindeki halata tutunarak güvenli ve rahat bir şekilde gösterilen hareketleri başarıyla yapabiliyor.

Öte yandan falezlerin manzarası ve kadınların Akdeniz'in mavi sularındaki su jimnastiği havadan drone ile de görüntülendi.

"Her yaş grubundan kadınlarımız var"

Eğitmen Ülker Pınar Aydın,pandemi döneminde insanların daha çok evlerinde zaman geçirdiğini ve kilo aldığını dile getirdi.

Su jimnastiği etkinliği ile kadınların hem deniz keyfi hem de spor yapma imkanı yaşadığını ifade eden Aydın, " Yoğun bir katılım oldu. Pandemi şartlarına uygun olarak önce karada ısınma hareketi yapıyoruz, sonra denize giriyoruz. Yaklaşık bir saat süren jimnastik çalışmamızla günün stresini de atıyoruz. Etkinliğimize her yaş grubundan kadınlarımız katılabiliyor. Bu sene Erenkuş ve Konserve Koyu'nda derslerimiz oldu. Salı ve Perşembe günleri saat 08.00'da başlıyoruz. Yoğun bir katılımla devam ediyoruz" dedi.

Denizde spor daha kolay"

Su jimnastiğinin faydalarından bahseden Aydın, " Bazı kadınlarımız karada spor yapamıyor ama suyun kaldırma kuvveti olduğu için hareketler daha kolay yapılabiliyor. Bu büyük bir avantaj. Denizin içinde tüm eklem ve kaslarımızı çalıştırıyoruz. Bel ve boyun fıtığı hastalarımıza da denizde spor iyi geliyor. Hem bedeniz hem ruhumuz için çok güzel bir etkinlik. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a tüm kadınlar adına çok teşekkür ediyoruz, bu plajları halka açtığı için" ifadelerine yer verdi. Aydın, etkinliklerde diyetisyenlerin de görev aldığını sözlerine ekledi.

"Hem spor hem yüzme"

Su jimnastiğine katılan 55 yaşındaki ev hanımı Fatma Köseler, meme kanserini atlatmasında Muratpaşa Belediyesi'nin sportif faaliyetlerinin önemli bir katkısı olduğunu söyledi.

Suda spor yapmanın daha kolay olduğunu ve yorulmadığını belirten Köseler, " Yeni arkadaşlar ediniyorum. Eğleniyoruz, spor yapıyoruz. Hem yüzüyoruz, hem spor yapıyoruz. Jimnastiğin ardından bir süre daha serbest yüzüp evimize gidiyoruz" dedi.

"Yeniden doğmuş gibi oluyorum"

65 yaşındaki memur emeklisi Gül Burcu, kadınlara böyle bir etkinlik sağladığı için Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür ederek," Ben önceden denize havuza giremeyen, yüzme bilmeyen birisiydim. Hocalarımın sayesinde yüzmeyi öğrendim, yaptıkları etkinliklere katılıyorum ve çok keyif alıyorum. Denizden çıkmak istemiyorum. Severek neşeyle jimnastiğe geliyorum. Kollarımı, bacaklarımı, bedenimi su hafifletiyor. Sudan çıkınca kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Evin yolunu tutunca her şey geri başlıyor" diye konuştu.

"Diyetisyenler sahada"

Muratpaşa Belediyesi diyetisyenlerinden Duygu İpekçi, çok farklı alanlarda sportif faaliyetler olmasına rağmen en büyük ilgiyi su jimnastiğinin çektiğini kaydetti.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çerçevesinde katılımcılarla sağlıklı beslenme hakkında sohbetler gerçekleştirdiklerini kaydeden İpekçi,"Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızı kliniklerde masalarda ağırlamıyoruz. Onların olduğu, spor yaptığı noktalara gidiyoruz. Bize kolay ulaşıyorlar ve istedikleri soruları sorabiliyorlar"dedi.

Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor
Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor

Cimnastik, Muratpaşa, Antalya, Aydın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı 11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı 11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı 11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı 10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı 10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı 09:26 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı         
11:38
Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı         
11:17
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu         
11:01
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar         
10:05
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:02:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalı kadınlar su jimnastiğiyle forma giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement