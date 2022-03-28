Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı

28.03.2022 21:39

Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı Gözü yaşlı kadını komşuları teselli etti Antalya'da yaşlı adam, çalışmak için gittiği ortağı olduğu serada ölü bulundu.

Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı

Gözü yaşlı kadını komşuları teselli etti

ANTALYA - Antalya'da yaşlı adam, çalışmak için gittiği ortağı olduğu serada ölü bulundu. Yaşlı adamın ortağı olan kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207. Sokak'ta bulunan serada akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serada ortakçı olarak çalışan Cemil Bağlan'ı sera içerisinde hareketsiz yatarken bulan ortağı Arife Demir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, şahsın ölü bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi bir kesici alet izine rastlanmadı. Arife Demir ise gözyaşlarını tutamadı. Gözü yaşlı kadını komşuları teselli etti. Demir'in ikindi saatlerinde kedisini veterinere muayene götürdüğü ve sonrasında geri geldiğinde ortağını hareketsiz olarak gördüğü öğrenildi.

Bağlan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için olay yeri ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı

YORUMLAR
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Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı Evinin mutfak kısmı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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