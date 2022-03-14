Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada - Son Dakika
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Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

14.03.2022 20:01

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı, tırın altına aldığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı, tırın altına aldığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 karayolu Yukarı Kocayatak kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 66 yaşındaki Abdullah Kurt, sabah saatlerinde muayene olmak için evinden Antalya'ya gitti. Kurt, evine dönmek için bindiği otobüsten Yukarı Kocayatak yol kavşağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurt'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün ise polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen yaşlı adamın kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan araçların arasından karşıya geçmeye çalıştığı, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte tırın ön bölümünde kalan şahsın aracın altında kaldığı anlar görüldü.

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada
Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada
Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

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Hastane, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada - Son Dakika


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