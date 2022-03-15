Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

15.03.2022 09:59

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı, tırın altına aldığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı, tırın altına aldığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 karayolu Yukarı Kocayatak kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 66 yaşındaki Abdullah Kurt, sabah saatlerinde muayene olmak için evinden Antalya'ya gitti. Kurt, evine dönmek için bindiği otobüsten Yukarı Kocayatak yol kavşağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurt'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün ise polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen yaşlı adamın kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan araçların arasından karşıya geçmeye çalıştığı, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte tırın ön bölümünde kalan şahsın aracın altında kaldığı anlar görüldü.

Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada
Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada
Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü Son dakika haber! Tırın çarptığı yaya öldü Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastane, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
09:28 Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı
09:25 ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Atı yorulunca arabayı kendisi çekmişti! İş insanı triportör hediye etti
09:01 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Leyla, Kartal'ı kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement