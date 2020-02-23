Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2262. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Gülhan Aloğlu'ndan haber alamayan kızı, evine gitti.

Kapıyı kimsenin açmaması üzerine pencereden içeriye giren Aloğlu'nun kızı, annesini yatağında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Aloğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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