Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu

19.01.2021 16:39

- Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu Yaşlı kadının üzerine kafasında ve duvarda kan izleri olduğu ve eşyaların dağıtıldığı öğrenildi Olay yerinde görüntü çekip paylaşan kişi ile yaşlı kadının torununun yumruklu kavgasını polis güçlükle ayırdı Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı...

- Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu

Yaşlı kadının üzerine kafasında ve duvarda kan izleri olduğu ve eşyaların dağıtıldığı öğrenildi

Olay yerinde görüntü çekip paylaşan kişi ile yaşlı kadının torununun yumruklu kavgasını polis güçlükle ayırdı

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde başı kanlar içinde ölü bulundu. Olay yerini görüntüleyen iki kişi arasındaki kavgayı ise polis güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Her gün dışarı çıkıp dolaşan ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ten haber alamayan yan komşusu ilk olarak yaşlı kadının kapısını çaldı. Cevap alamayan komşular kilitli olmayan balkon kapısından seslenip içeri girdi. Yaşlı kadını salonda hareketsiz gören komşular durumu önce oğluna ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis, geniş çaplı inceleme yaptı.

Eşyaların dağınık, duvarda kan izinin olduğu öğrenilen evde, olay yeri ekipleri gaz maskesi ve özel tulumlarla girdi ve yaklaşık 3 saatlik bir inceleme yaptı. Şadiye Öztürk'ün çocukları ve yakınları çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler ev içinde ve çevrede incelemelerini yoğunlaştırdı. Evin karşısındaki caminin güvenlik kameraları da incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri hem ev içinde hem de giriş kapısından parmak izi çalışması yaptı. Evdeki klimanın ise halen açık olduğu görüldü. Savcılık incelemesinin ardından Şadiye Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Kavga anı kamerada"

Öte yandan yaşlı kadının evinden cep telefonu ile görüntü alıp paylaşım yaptığı iddia edilen kişi ile Öztürk'ün torunu arasında arbede yaşandı. Yumruklu kavgayı araya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu
Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu
Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu
Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika


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