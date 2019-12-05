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Son Dakika Güncel Antalya'da yaşlı kadının çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da yaşlı kadının çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da 83 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da yaşlı kadının çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da 83 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, yürüyüş yapmak için evlerinin yakınındaki parka giden 83 yaşındaki Ayyüş D'nin, içinde 30 lira ve cep telefonu bulunan çantası, motosikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden motosikleti kullanan kişinin M.V. olduğunu tespit etti.

Zanlı, Sütçüler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Varsak, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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