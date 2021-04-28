90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü - Son Dakika

90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü

28.04.2021 12:21

90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü 80 yıllık komşuluk çöp tartışması yüzünden cinayetle bitti Antalya'da komşusu tarafından öldürülen yaşlı adamın cenazesi morgtan alındı Cinayet sonrası kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı Antalya'nın Finike ilçesinde...

90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü

80 yıllık komşuluk çöp tartışması yüzünden cinayetle bitti

Antalya'da komşusu tarafından öldürülen yaşlı adamın cenazesi morgtan alındı

Cinayet sonrası kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan çöp tartışmasında komşusu tarafından av tüfeği ile öldürülen yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise yakalandı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Değirmen Sokakta meydana gelen olayda, Hüsnü Doğduiddiaya göre çöp konusunda komşusu Osman Avcıile tartıştı. Tartışma sonrası Hüsnü Doğdu, çöpü konteynıra dökmeye indiği esnada Osman Avcı pompalı tüfek ile 80 yıllık komşusuna ateş etti. Eşinin yaralandığını gören Zekiye Doğdu da saçmaların hedefi oldu. Yaşlı çiftin yaralandığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften durumu ağır olan Hüsnü Doğdu ambulans helikopter ile Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüsnü Doğdu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Yaşlı adamın cenazesinin Finike Turunçova Mahallesi Kapıçay Mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı Osman Avcı'nın jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Babasının cenazesini alan Zeki Doğdu, " Bunlar komşu önceden aralarında hiçbir şey yokmuş. Babam çöp dökmeye giderken çekmiş silahı vurmuş. Annem gelmiş babamın yanına ona da sıkmış. Babam 87, komşu 90 yaşında. Şüpheli kaçmıştı yakalandı" diye konuştu.

90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü

Pompalı Tüfek, Osman Avcı, Turunçova, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 90 yaşındaki şahıs, çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü - Son Dakika


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