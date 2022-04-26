Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor

26.04.2022 11:20
Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.

İlçedeki bir veteriner kliniğine getirilen hamile sahip kedinin, ameliyatla doğum yaptırıldığı sırada 5 yavrusundan 4'ü öldü. Ameliyattan sonra anne ve yavrusu klinikte tedavi altına alındı.

Bir süre sonra sokakta doğum yapmış ve ölmüş 2 kediden doğan sahipsiz 4 kedi yavrusu hayvanseverler tarafından kliniğine getirildi.

Veteriner Faruk Ogan, tedavi altına alınan öksüz kedi yavrularını anne kedinin yanına bıraktı.

Anne kedi, kendi yavrusu gibi diğer 4 yavruyu da emzirmeye ve ilgilenmeye başladı.

Ogan, anne kedi ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin bir süre daha devam edeceği söyledi.

Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor
Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor

YORUMLAR
500
Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü Son dakika... 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü

Veteriner, Antalya, Doğum, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:25 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 103 gündür haber alınamıyor! Bulana 50 TL ödül verilecek!
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement