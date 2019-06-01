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Antalya'da yaya geçidinde 8 araçlı zincirleme kaza

53 dakika önce

Antalya'da yaya geçidinde 8 araçlı zincirleme kazaANTALYA - Antalya'da bir sürücü yaya geçidindeki yayalara yol verince 8 araç zincirleme birbirine çarptı.

Antalya'da yaya geçidinde 8 araçlı zincirleme kaza
ANTALYA - Antalya'da bir sürücü yaya geçidindeki yayalara yol verince 8 araç zincirleme birbirine çarptı. Kazada şans eser ölen yada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre kaza Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Havalimanı güzergahına doğru giden bir kamyonet sürücüsü, bulvar üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaları görünce yavaşladı. İddiaya göre hızlı gelen diğer sürücüler zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada 2 kamyonet,6 otomobil zarar gördü. Birkaç arabanın hurdaya döndüğü kazada şans eseri ne yayalar ne otomobil sürücüleri yaralandı. 8 aracın akıcı trafik içinde kalmasıyla uzun kuyruklar oluştu. Kazanın ardından hem yayalar hem sürücüler yaşananlara tepki gösterdi. Yayalar üst geçit isterken, sürücüler çevre yolunda hızlı akan trafiğin içinde yaya geçidinin tehlike oluşturduğunu savundu. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.
Ali Ünlü, yaya geçidi olmasına rağmen herhangi bir belirleyici işretin olmadığını belirterek, "ne sürücülerin ne yayaların birbirine saygısı var. Bu yaya geçidinin buradan iptal edilmesi gerekiyor yada 100 metre ileriden sürücülerin uyarılması gerekir. Günde bu olayı biz 4-5 kez yaşıyoruz. 10 yakın araba birbirine girdi. Sürekli kaza oluyor. Gerekli yerlere başvuru yaptık ama sonuç alamadık." dedi.
Antalya'da yaya geçidinde 8 araçlı zincirleme kaza
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Yayalar, Antalya, 3. Sayfa
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