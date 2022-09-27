Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi

27.09.2022 15:54

Antalya'da yaya köprüsünden Manavgat Irmağına atlayan Aşkın Bakır adlı şahıs, 2 vatandaş tarafından ırmaktan çıkarıldı. Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaya köprüsünden bir kişinin atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Köprüden atlayan kişinin ırmakta batıp çıktığını gören iki vatandaş ırmağa atlayarak şahsı güç de olsa kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan şahsa suni teneffüs yapılırken olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından şahsa kalp masajı yapılmaya başlandı.

KIYIYA ÇIKARILAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Manavgat Irmağına atlayan ve 2 vatandaş tarafından ırmaktan çıkarılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın üzerinde kimlik bulunmazken, eşinin gelmesiyle isminin Aşkın Bakır olduğu belirlendi.

YÜZEREK KIYIYA ÇIKARDILAR

Aşkın Bakır isimli şahsın ırmağa atlamasının ardından suda batıp çıkmaya başlaması üzerine hiç düşünmeden suya atlayan İbrahim Özdemir ve Yusuf Tolu isimli vatandaşlar, güçte olsa yüzerek kıyıya çıkardıklarını, çıkardıklarında kendinden geçmiş vaziyette olduğunu belirterek "İnşallah hayata yeniden döner" şeklinde konuştular.

Yaya köprüsünden ıramağa atladı, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE ÇIKARILDI 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE ÇIKARILDI
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Manavgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement