Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

21.07.2022 21:16
Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan taksinin sürücüsü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan taksinin sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre T.Y. yöntemindeki 07 H 0783 plakalı taksi, Oba Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Havva Yıldız'a (52) çarptı.

Yıldız, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Havva Yıldız, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika
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