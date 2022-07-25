Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

25.07.2022 12:11
Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar çıkarmak isterken yayladaki kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar çıkarmak isterken yayladaki kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kar çıkarmak için Yayla Çukurbağ Mahallesi'ndeki Subaşı Yaylası'na giden A.C. (39), yaklaşık 80 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.

A.C'nin yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan yaralı olarak kurtarılan A.C, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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