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Antalya'da yaz bitmedi

1 saat önce

Antalya'da yaz bitmediAntalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.

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Antalya'da yaz bitmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.

Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları noktalarında eğlenen turistler bol bol yürüyüş yaptı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
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