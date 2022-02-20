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Antalya'da yaz havası; sahiller doldu - Son Dakika

Antalya'da yaz havası; sahiller doldu

20.02.2022 14:40
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu

ANTALYA'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

ANTALYA'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.

Yılın ilk cemresinin düşmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da, hava ve deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Nem oranının da yüzde 43'e ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazıları güneşlenip balık tutarken, bazıları da denize girerek keyifli dakikalar geçirdi. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk gözlendi.


Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
Antalya'da yaz havası; sahiller doldu
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Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yaz havası; sahiller doldu - Son Dakika


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