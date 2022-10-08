ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN

08.10.2022 14:32

ANTALYA'da hava sıcaklığının 27 dereceye ulaşmasıyla yazdan kalma bir gün yaşandı.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 27 dereceye ulaşmasıyla yazdan kalma bir gün yaşandı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve serin hava etkili olurken, Antalya'da hava sıcaklığı yükseldi. Dün serin havanın etkisinde olan kentte, bugün güneşin yüzünü göstermesiyle yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bazıları sıcaklığı 26 derece olan denize girerken bazıları ise kumsalda uzanmayı tercih etti. Denize giren çocuklar ise sahilde bulunan kayalıkların üstünden denize atladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte önümüzdeki haftada hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Konyaspor maçının ardından Konyaspor maçının ardından Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü Seyir halindeki servis midibüsü yandı Seyir halindeki servis midibüsü yandı
Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement