ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN

ANTALYA'da hava sıcaklığının 27 dereceye ulaşmasıyla yazdan kalma bir gün yaşandı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve serin hava etkili olurken, Antalya'da hava sıcaklığı yükseldi. Dün serin havanın etkisinde olan kentte, bugün güneşin yüzünü göstermesiyle yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bazıları sıcaklığı 26 derece olan denize girerken bazıları ise kumsalda uzanmayı tercih etti. Denize giren çocuklar ise sahilde bulunan kayalıkların üstünden denize atladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte önümüzdeki haftada hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. (DHA)