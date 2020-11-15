Antalya'da yazdan kalma günler (2) - Son Dakika

Antalya'da yazdan kalma günler (2)
15.11.2020 16:40
SAKLIKENT'TE SEZONUN İLK KARIAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yaparken, merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne ise sezonun ilk karı dün akşam yağdı.
SAKLIKENT'TE SEZONUN İLK KARI
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yaparken, merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne ise sezonun ilk karı dün akşam yağdı. Saklıkent kayakevi işletmecisi Cuma Özaydın, bu sabah da kar yağdığını belirterek, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu aktardı. Özaydın, "Tesislerimiz yenilendi, hazırlıklarımız tamamlandı. Sezona hazırız" dedi.
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