Antalya'da yazdan kalma günler (2) - Son Dakika

SAKLIKENT'TE SEZONUN İLK KARI

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yaparken, merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne ise sezonun ilk karı dün akşam yağdı. Saklıkent kayakevi işletmecisi Cuma Özaydın, bu sabah da kar yağdığını belirterek, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu aktardı. Özaydın, "Tesislerimiz yenilendi, hazırlıklarımız tamamlandı. Sezona hazırız" dedi.