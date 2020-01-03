Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist - yeniden - Son Dakika

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Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist - yeniden
6 saat önce
Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist - YENİDEN. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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