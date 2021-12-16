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Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu - Son Dakika

Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

16.12.2021 12:39

Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu Ağustos ayında kuruyan Üzümdere Irmağı'nda yağışlar sonrası su seviyesinde yükselme meydana geldi Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı...

Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

Ağustos ayında kuruyan Üzümdere Irmağı'nda yağışlar sonrası su seviyesinde yükselme meydana geldi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu.

Antalya'nın Akseki ile İbradı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 5 ay önce kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu. Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Akseki ve İbradı ilçesinde 5 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası Oymapınar Barajını besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ekim ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.

"Halen yükseliyor"

Bölgeye ziyarete gelen doğacı Osman Yakabaşı, kuruyan ırmağın son günlerde yağan yağmur ile birlikte Üzümdere ırmağının yeniden suya kavuştuğunu söyledi.

Üzümdere ırmağının Oymapınar Barajını besleyen en önemli kollarından biri olduğunu söyleyen Yakabaşı,"Yaklaşık 4-5 aydan bu yana ırmakta su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 3 ila 5 metreyi buldu. 12'nci ayın sonlarına girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı. Yağış devam ederse su daha da yükselir. Umarım bu kış yağışlar iyi gider. Toroslara da iyi kar yağarsa önümüzdeki yaz dere kurumaz" ifadelerini kullandı.

Görsel şölen sunuyor

Sağanak yağışların ardından debisi artan Üzümdere Irmağı, ziyaretçilerini de kendisini hayran bırakıyor.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen ırmak, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Çevresindeki çeşit çeşit ağaçlar, yaban hayatı ve florası ile dikkati çeken ırmak, kış aylarında da vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Üzümdere Irmağı'nda oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor. Etkili olan yağmurların yağması ile birlikte Üzemdere Vadisinde dağlardan çıkan suların oluşturduğu şelaleyi görmek için çevre ilçelerden bir çok fotoğraf sanatçısı ve ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler bir yerden görsel şöleni çekerken, bir yerden de cep telefonlarına kayıt yapıyorlar.

Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu
Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu
Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu
Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

Oymapınar, Antalya, İbradı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yazın kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu - Son Dakika


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