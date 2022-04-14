Antalya'da yediği tostun ücretini vermeyince dayak yedi - Son Dakika

Antalya'da yediği tostun parasını ödemeyi reddedip dükkana taş ve sopalarla zarar veren M.İ.E., kendisine engel olmaya çalışan müşteriler ve yoldan geçenler tarafından darbedildi. Alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., olay yerine çağrılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TOSTUN ÜCRETİNİ VERMEYİNCE DAYAK YEDİ

Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan bir tostçuda tost yedikten sonra ücretini ödemek istemeyen M.İ.E, tostun ücretini ödemeden mekandan ayrılmak istedi. İşletme sahibi, M.İ.E.'den tostun parasını istemesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı. Müşteriler ve vatandaşlar, M.İ.E.'ye engel olmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında M.İ.E. darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.İ.E.'yi hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Tostun ücretini ödemeden mekandan ayrılmaya çalışan M.İ.E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.