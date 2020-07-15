Antalya'da yelken ve kano sporcuları 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'da yelken ve kano sporcuları, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla denizde saygı geçişi yaptı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerini anmak için "Şehitlere Saygı Geçişi" programında 30 yelken ve 8 kano sporcusu tarihi Yat Limanı'nda bir araya geldi.

Etkinliğe çok sayıda sporcu ve vatandaş da Türk bayraklarıyla katıldı. Yat Limanın'dan hareket eden yelken ve kano sporcuları sırtlarında bayraklarla falezler boyunca geçiş yaparak Konyaaltı Varyant kısmına kadar yüzdü.

Yelkenli ve kano sporcularının arkasından metrelerce yüksekliğe çıkan flyboard sporcusu ise Türk bayrağı açtı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise alkışlarla anma etkinliğine destek verdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilisi Yavuz Gürhan, bütün şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Sporcu grubumuz ve gençlik liderlerimizle yaptığımız gösterilerle şehitlerimizi rahmetle andık. Şehitlerimizi anma adına gün boyu şehitliklerde ve gençlik merkezlerimizde programlar yapacağız." dedi.