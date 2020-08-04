Antalya'da yem deposunda yangın - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikteki yem deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

İbrahim Kendiroğlu'na ait Evrenseki Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğindeki yemlerin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yemen ve samanın yandığı, bir traktör ile yem kırma makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen çiftlik çalışanı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftlik sahibi İbrahim Kendiroğlu, zararının büyük olduğunu, hayvanlarının bir senelik yeminin tamamen yandığını söyledi.