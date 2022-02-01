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Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde - Son Dakika

Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde

01.02.2022 15:52
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde

Antalya'da da Yemeksepeti Banabi'de çalışan motokuryeler, 'düşük zam' gerekçesiyle kontak kapattı.

Antalya'da da Yemeksepeti Banabi'de çalışan motokuryeler, 'düşük zam' gerekçesiyle kontak kapattı.

Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan Antalya'daki Banabi motokuryeleri, Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki noktaları önünde iş bırakma eylemine başladı. Dün akşam saatlerinden beri kontak kapatan çalışan işçiler, eylemlerine devam ediyor.

"Hakkımızı istiyoruz"

Kurye Mehmet Arslan, Antalya'da Yemek Sepeti Banabi çalışanı olarak 500'e yakın motokuryenin olduğunu söyledi.

Yapılan son zammı yetersiz bulduklarını ve dün geceden itibaren greve başladıklarını dile getiren Arslan, "4 bin 250 TL'yi manavda portakal satarakta kazanıyorum. Sıcak, soğuk, yağmur, çamur görmeden klima altında satış yaparak ta kazanıyorum. Biz sosyal haklarımızı istiyoruz. 20 kilometre hızla bizden aylık 520 paket isteniyor. Bunu bu hızla nasıl sağlayabiliriz. Bizim hakkımız bu değil. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz 5 bin 500 TL bunun yanında yan haklarımızı istiyoruz. Üstümüzden mobing uygulamasını kaldırsınlar. Her şeye tutanak tutuyorlar. Biz evimizde yatarken hasta olmuyoruz. Bu motosikletin üzerinde hasta oluyoruz. Rapor verilirse primler kesiliyor" ifadelerine yer verdi.

"5 bin 500 TL ve yan haklarımızı istiyoruz"

Kurye Cihat Furkan Pamuk, tüm haklarının farkında olduğunu belirterek, "Anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanıyoruz. Bizim beklediğimiz 4 bin 250 TL değil, motokuryeliğin bedeli olan 5 bin 500 TL, prim ve yan haklarımız olarak istiyoruz. Uygulanan mobing sonucu, prim ve bahşişlerimizin kesilmesini istemiyoruz. Grevimizi devam ettireceğiz, haklarımızı istiyoruz" dedi.

"Haklarını talep ediyoruz"

Avukat Erol Koçer, Banabi kuryelerinin grev haklarını kullandığını ifade ederek, "Sosyal hakları ve maaşların iyileştirilmesi için grev içindeler. İşverenlerden bu nokta çalışanların haklarının verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde
Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde

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Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Grev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yemek Depeti Banabi motokuryeleri grevde - Son Dakika


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