ANTALYA'DA YENGESİNE BAĞ MAKASI İLE SALDIRAN KAYINBİRADER TUTUKLANDI - Son Dakika

ANTALYA'DA YENGESİNE BAĞ MAKASI İLE SALDIRAN KAYINBİRADER TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yengesi 2 çocuk annesi Naciye Demir'i (32) sokak ortasında darbedip vücudunun 5 yerine bağ makası saplayan Ali Demir, tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yengesi 2 çocuk annesi Naciye Demir'i (32) sokak ortasında darbedip vücudunun 5 yerine bağ makası saplayan Ali Demir, tutuklandı. Dün öğle saatlerinde Serik'in Akçaalan mahallesinde 2 çocuk annesi Naciye Demir, çocuk arabasıyla yolda ilerlerken kayınbiraderi Ali Demir tarafından önü kesilerek darbedildi. Ali Demir, ardından üzerindeki bağ makasını Naciye Demir'in vücuduna 5 kez sapladı. Naciye Demir çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, Ali Demir ise 15 dakika sonra polis tarafından babasının evinde yakalanıp gözaltına alındı. Ali Demir polisteki ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, yengesiyle arasında daha önce de tartışma yaşandığını anlattı. İfadesinden sonra adliyeye sevk edilen Ali Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Naciye Demir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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