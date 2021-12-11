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Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi - Son Dakika

Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi

11.12.2021 12:55
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi

Antalya'da kamyonun karşı şeride geçerek otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine telsim edildi.

Antalya'da kamyonun karşı şeride geçerek otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine telsim edildi. Kazanın hayatını kaybeden adamın yeni otomobil alarak kızı, damadı, torunu ve yeğeni ile birlikte evine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K. (38) idaresindeki 35 AFL 090 plakalı kamyon, orta kısımdaki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, 4 araca çarparak durabildi. Feci kazada 07 AGG 074 plakalı araçtaki sürücü Mustafa Uysal (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, damadı Samet Kaplan, kızı Huriye Kaplan, torunu Zeynep Kaplan ve yeğeni Berfin Özek yaralandı.

Akrabaları acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Mustafa Uysal'ın akrabaları ise acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Zeynep Kaplan'ın da 10 günlük bebek olduğu öğrenildi

Kamyon sürücüsü Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden Uysal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaralanan Berfin Özek'in durumunun ağır olduğu ve Zeynep Kaplan'ın da 10 günlük bebek olduğu öğrenildi.

Yeni aldığı otomobil ile evine dönüyormuş

Kazanın Uysal'ın Finike ilçesinden yeni otomobil alarak kızı, damadı, torunu ve yeğeni ile birlikte Antalya'ya dönerken meydana geldiği öğrenildi. Uysal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaş'ın Bayındır Kasaba mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi

Zeynep Kaplan, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi - Son Dakika


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