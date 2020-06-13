Antalya'da yeni bir denizanası türü bulundu - Son Dakika

Antalya'da yeni bir denizanası türü bulundu

Türk bilim adamları, Antalya açıklarında yeni bir tür denizanası buldu.

Antalya'da yeni bir denizanası türü bulundu, System.String[]

Türk bilim adamları, Antalya açıklarında yeni bir tür denizanası buldu.


Yalancı gözlü denizanası (Chrysaora pseudoocellata) ismi verilen denizanası, dünyanın saygın dergilerinden Zootaxa'da özellikleriyle kayıtlara girdi. Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, zehirli ancak öldürücü olmayan denizanasının yakıcı bir özelliği olduğunu belirterek, "12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı. Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı, tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi lazım" dedi.


Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek Sahili'nde 2018 yılı temmuz ayında fark edilen bir denizanasını, Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay ve Yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz araştırmaya başladı. Sahilden boyları 2.5 cm -12 cm arasında değişen 5 örnek alıp üzerinde moleküler ve genetik çalışmalar gerçekleştiren ekip, denizanalarının dünyada şuana kadar rastlanmayan bir tür olduğunu fark etti. Şemsiyelerinde diğer türlerde olmayan 8 leke özelliğiyle 'Yalancı gözlü denizanası' (Chrysaora pseudoocellata) ismi verilen denizanası, 2 gün önce yeni türlerin kayıt altına alındığı dünyaca ünlü Zootaxa Dergisi'nde yayınlandı. Zehirli ve yakıcı özelliği olan denizanasının herhangi bir öldürücülüğü bulunmadığı kaydedildi.


"Afrika kıyılarındaki türlerle akrabalığı var"


Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Belek Sahili'nde bulunan türün ilgilerini çektiğini ve ardından 4 kişilik bir ekiple tür üzerinde moleküler ve genetik çalışmalara girdiklerini söyledi. Türün genetik ve şekilsel olarak Afrika'nın batı kıyılarında yaşayan bir denizanasına akrabalık gösterdiğini aktaran Mutlu, "Genetiksel olarak yüzde 10'luk bir fark taşıyor ancak bu çok büyük bir fark. Dolayısıyla o olmadığını ve yapılan değerlendirme ve metotlarla bunun yep yeni bir tür olduğuna karar verdik. Şuanda dünyada uluslararası saygın bir dergide yayınlanmış bulunmakta, aynı zamanda uluslararası internet sayfalarında da kayda geçmiş durumda. Dünyada yeni bir denizanası tür bulunduğuna dair Türkiye'den bir katkıda bulunduk" dedi.


"Göz lekeleri hiçbir türünde yok"


Yeni türün şemsiyelerinde 8 tane leke bulunduğunu bu yüzden ona Yalancı gözlü denizanası ismini verdiklerini ifade eden Mutlu, "En büyük farkı o. Büyük özelliklerinden bir tanesi de üzerinde çizgi bantlar olması. Bu özelliği onun Chrysaora olduğunu göstermekte ama bu cinslerin hiç birinde leke görülmemişti. Göz lekeleri hiç bir türünde yoktur. Tek bu türe göz lekesi bulunmaktadır. Gerçek göz değil bu. Göz benzeri olduğu için öyle dedik" diye konuştu.


"Büyük kolları olan bir canlı"


Denizanalarında genellikle zehirli hücreler olduğunu ifade eden Mutlu, söz konusu yeni türün de zehirli olduğunu açıkladı. Mutlu, "Halkımızın dikkat etmesi lazım. Ülkemizde zehirli denizanaları bulunmakta. Ancak öldürücü düzeyde bir denizanası bulunmuyor. Bu türün de yakıcı özelliği var fakat yara oluşturmuyor. Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı ve tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi ve onlardan kaçınılması da lazım. Yeni bulduğumuz türde yara oluşturma özelliği yok ama rahatsız edici bir yakıcılığı var. Bu canlının nasıl gözden kaçırıldığı hakkında da bilgimiz yok. Nasıl olduysa karşımıza yeni bir tür çıktı. 12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı. Yani görülmeyecek olay değil. Afrika'daki türle akrabalığı çıkması da bizi düşündürüyor. En yakın o çıktı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Genetik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yeni bir denizanası türü bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 18:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da yeni bir denizanası türü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]