Antalya'da yeni yıl kutlamaları - Son Dakika
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Antalya'da yeni yıl kutlamaları

6 saat önce

Turizm kenti Antalya yeni yıla, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle, 'merhaba' dedi.

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Turizm kenti Antalya yeni yıla, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle, 'merhaba' dedi. Meydanda dans ederek eğlenen coşkulu kalabalık, saatler 00.00'a yaklaşırken hep bir ağızdan 10'dan geriye sayarak yeni yıla girdi


Cumhuriyet Meydanı, 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamalarının merkezi oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Aralık'tan bu yana Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden yılbaşı festivali, saat 22.00'ye kadar renkli etkinliklerle devam etti.


22.30'dan itibaren ise DJ performansları eşliğinde Ersin Şov, Antalyalılara keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı. Dans ederek eğlenen coşkulu kalabalık, saatler 00.00'a yaklaştığında hep bir ağızdan 10'dan geriye sayarak yeni yılı kutladı.


Yeni yıla, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ülke olarak girmek istediğini ifade eden Banu Çelik, yeni yıldan beklentisinin barış olduğunu vurguladı.


Çelik, 2019'un kendisinin pek de iyi geçmediğini belirterek, 2020'nin daha iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.


Eylem Bayram ise, tüm dünyaya barış dileyerek, "İyi bir sene olsun. 2019'da güzel geçti ama 2020'nin daha iyi olacağını umut ediyorum" dedi.


Etkinliğin çok beğendiğini söyleyen Neşat Akkurt da, "Böyle bir coşku uzun zamandır olmuyordu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel" diye konuştu.


Akkurt, "2019 biraz yalnız geçti ama 2020'den umutluyum. 2020'den fazla bir beklentim de yok. Huzur, mutluluk, aşk ve barış olsun" ifadelerini kullandı.


Yeni yılın ülkeye sağlık, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Aygül Kaya ise, "2019 çok şükür güzel geçti. 2020'den dileğim ise, 2019'dan daha güzel olması" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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