Antalya'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri arttı - Son Dakika

Yeni yıl öncesi Antalya'da trafik denetimleri arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopter ve drone destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 20-27 Aralık tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-drone denetiminde 66 sürücüye, agresif sürücü davranışları denetimi kapsamında 6 bin 18 araç denetlenip 362 sürücüye, sivil otobüs denetimi kapsamında 4 araç denetlenerek 2 sürücüye, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs denetimi kapsamında 47 araç denetlenerek 4 sürücüye, yük taşıyan araç denetimi kapsamında 510 araç denetlenip 32 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA