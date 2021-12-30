Antalya'da yeni yıl öncesi 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya genelinde 829 personelin katılımı ile gerçekleşti. Uygulama kapsamında, 3 bin 630 kişi sorgulanırken arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. 60 araca 36 bin 821 TL para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2021/9" gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Antalya'da yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri/Büroları başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlük/Amirlikleri ve diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam; 829 personel, 194 ekip, 1 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 3 bin 630 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu, 1 kişiye idari işlem yapılarak 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. 632 araç kontrol edildi, 60 araca 36 bin 821 TL para cezası uygulandı. 76 işyeri ve 13 AVM denetlendi, 18 metruk bina, 53 okul çevresi ve 84 park ve bahçe kontrol edildi. - ANTALYA