Antalya'da Yeni Yıl Tedbirleri Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 4 bin 848 polis görev yapacak.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 4 bin 848 polis görev yapacak.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla karayolu, havayolu ve denizyoluyla Antalya'ya çok sayıda yerli ve yabancı turist beklendiği, bundan dolayı yılbaşı öncesi ve sonrasında yoğunluk yaşanacağı belirtildi.



Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yapılacağı yerlere yönelik bir dizi önlemin alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Eğlence mekanları başta olmak üzere il merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Barlar Sokağı, Yat Limanı, Konyaaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park gibi tüm alanlar, mekanlar ve yerler sürekli kontrol altında tutularak gerekli tedbirler alınacak. Kutlamalarda havai fişek gibi maddelerin ilgili kanunlar çerçevesinde ve izinli olmak kaydıyla kullanılmasına özen gösterilecek. Yeni yıl kutlaması bahanesiyle toplumda korku ve panik oluşturacak hiç bir kanunsuz davranışa müsaade edilmeyecektir."



Trafik uygulaması



Trafik birimlerinin de yılbaşı gecesi trafik uygulaması yapılacağının belirtildiği açıklamada,



"Trafik kontrollerinde başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek, ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücülerin müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacaktır" denildi.



4 bin 848 polis görev yapacak



Evden ve işyerinden hırsızlık olaylarına karşı da tedbir alındığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Vatandaşlarımızın işyeri ve ikametleriyle ilgili fiziki ve çevre güvenliklerine her zamankinden daha fazla dikkat göstermeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesi gerek meydanlarda ve gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalar esnasında yaşanması muhtemel kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, taciz gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamaları, yılbaşı öncesi ve sonrasında huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini, ziyaretlerini ve kutlamalarını yapmaları ve ayrıca can ve mal emniyetlerinin sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2018 yılbaşı gecesi il genelinde hali hazırda görev alacak bin 538 personele ilave olarak yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2018 Pazartesi günü sabahından 01 Ocak 2019 Salı günü sabahına kadar il genelinde toplam 3 bin 310 resmi, sivil, yaya ve motorize personel, ekip ve devriye görevlendirilmiş olup, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak toplam 4 bin 848 personelimiz görev başında olacaktır."



Açıklamada, yılbaşı öncesinde, gecesinde ve sonrasında güvenlik ve asayişle ilgili her türlü olumsuzluğun, 112 Acil Çağrı Merkezi, '155@antalya.pol.tr e-posta adresi, 12 hatlı 345 41 00 nolu telefonlar ile polis merkez amirliklerine bildirilmesi istendi.



Öte yandan, yılbaşı gecesinde hiçbir üzücü olayın yaşanmaması, vatandaşların trafik kurallarına uymaları, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemeleri ve #ÖlümleTOKAlaşma diyerek ön ve arka koltukta emniyet kemerlerini takma konusunda uyarılarda bulunuldu. - ANTALYA

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