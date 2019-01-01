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Antalya'da Yeni Yılın İlk Gününde İki Ölüm

46 dakika önce İlandır

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde apartman bahçesinde kimliği belirsiz erkeğe ait ceset bulundu.

Antalya'da Yeni Yılın İlk Gününde İki Ölüm, System.String[]
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde apartman bahçesinde kimliği belirsiz erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçede, başka bir olayda ise Emel Yapar (42) evinin salonunda düşerek yaşamını yitirdi.

İlk olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinin Zerdalilik Mahallesi'nde meydana geldi. 1387 Sokak üzerindeki Yunus Emre Apartmanı'nın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Gelen sağlık ve polis ekipleri 55 yaşlarında, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü belirledi. Bilgisine başvurulan muhtar ölen kişinin mahallelerinde oturmadığını söylerken, evsiz olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Polis, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Cenaze ise savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EVİNDE DÜŞEREK ÖLDÜ

İkinci olay da Muratpaşa'da,  Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerindeki Akdeniz Evleri Sitesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki oğluyla oturan Emel Yapar iddiaya göre, evinin salonunda düştü. Oğlunun haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Yapar yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ve savcı, Emel Yapar'ın ölümünde şüpheli duruma rastlamadı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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