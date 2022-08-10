Yer altı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisinin feci sonu - Son Dakika
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Yer altı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisinin feci sonu

10.08.2022 13:40
Yer altı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisinin feci sonu

Antalya'da yer altındaki elektrik ve fiber internet kablolarının bulunduğu şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisi, elektrik akımına kapılıp feci şekilde can verdi.

Antalya'da yer altındaki elektrik ve fiber internet kablolarının bulunduğu şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisi, elektrik akımına kapılıp feci şekilde can verdi. Şahsın cenazesi, şebekenin yaklaşık 100 metre uzağındaki diğer girişinden güçlükle çıkartılabildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firması personeli sevk edildi. Yapılan incelemede sağlık ekipleri, şahsın şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze 100 metre uzaklıktaki hat girişinden çıkartıldı

Şebeke hattına 100 metre uzaklıktaki rögardan giren ekipler, cenazeyi yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yine giriş yaptıkları bölgeden çıkarttı. Bu sırada bazı vatandaşlar yaşananları görebilmek için kamyonun üzerine ve kasasına çıktı. Vatandaşlar polisin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Cenaze alındığı sırada ölen kişiye ait çanta da dışarıya çıkartıldı. Çantanın içerisinden hırsızlıkta kullanılan bıçak, pense, tornavida gibi çok sayıda malzeme çıktı.

"Şebeke içerisinden ses geliyordu"

Görgü tanıklarından Enes Demiral, "İnternet için arkadaşlar yenileme yaparken ses duyduklarını söyledi. Geldiğimizde kapak kapalıydı, üzerini kaldırdığımızda cesedi görüp polise haber verdik. Yaklaşık 3-4 aydır burada kablo hırsızlığı yaşanıyor. Kafasında tepe lambası falan vardı. Genelde hırsızlık için buradan çıkanlar da öyle çıkıyor. Elektrik ve internet kablosu çalıyorlar" dedi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer altı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisinin feci sonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yer altı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisinin feci sonu - Son Dakika
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