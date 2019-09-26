Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Yerel Yönetimler ve Tarım" Toplantısı
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Antalya'da "Yerel Yönetimler ve Tarım" Toplantısı

1 saat önce

Antalya'da, "Yerel Yönetimler ve Tarım Toplantısı" düzenlendi.

Antalya'da

Antalya'da, "Yerel Yönetimler ve Tarım Toplantısı" düzenlendi.

Dönem başkanlığını Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) düzenlediği toplantı, ATB salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın bereketli topraklarıyla tarımın, ticaretin ve turizmin merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen yaş sebzenin yarısının Antalya'da üretildiğini belirten Böcek, bereketli topraklardan daha fazla verim alınabileceğini anlattı.

Kırsala önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Böcek, "43 tarımsal sulama kooperatifinin elektrik parasını belediye olarak ödüyoruz. Yeni kurulacak kooperatifler var, onlara da aynı şekilde destek olacağız, elektrik paralarını ödeyeceğiz. Hallerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları başlattık." diye konuştu.

Organik tohum, gübre desteği ve meyve fidesini yaygınlaştıracaklarına değinen Böcek, üründe kaliteyi artırmak için toprak ve yaprak analiz laboratuvarları açacaklarını bildirdi.

ATB ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da tarımın Antalya için önemli olduğunu belirterek, "İthal ettiğinin beş katını ihraç eden bir sektörüz. Kentimiz toplam ihracatının da yarısını gerçekleştirmekteyiz. Aslında potansiyelimiz bu mevcut durumun üzerindedir." dedi.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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