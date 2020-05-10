Antalya'da yerlerine fidan diktiğini iddia ettikleri yaşlı adamı darbettiler - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde bazı kişiler yerlerine fidan diktiğini iddia ettikleri yaşlı adamı darbetti.

Ermenek Mahallesi Birlik Sokak'ta araziye giden çiftçi Mehmet ve eşi Nadire D. ağaç dikmek istedikleri sırada yerin kendilerine ait olduğunu iddia eden bir grubun saldırısına uğradı.

Gruptan bazıları çevreye zarar verip, etrafı ateşe verdi, Bir kişi de Mehmet D'ye demir çubukla saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipler ulaştı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, yaşlı adam da ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası yaşlı çift kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu.