Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak - Son Dakika

Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Polonya'da 28 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Antalya'daki Polonya vatandaşlarının, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.

Polonya'da 28 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Antalya'daki Polonya vatandaşlarının, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.

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Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı.

Kentte konaklayan ya da gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin hava, kara ve deniz yoluyla ulaşımlarının sağlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"28 Haziran'da Polonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak olan, ilimizde bulunan Polonya vatandaşlarının pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ilimizden söz konusu temsilciliklerin bulunduğu illere seyahat etmelerinde kolaylık sağlanmasına karar verilmiştir."

Polonya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak - Son Dakika

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