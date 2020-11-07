Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı - Son Dakika

Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı

07.11.2020 11:23
Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları tekrar hız kazandı.

Korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları tekrar hız kazandı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, "Ülkemiz adına bir marka oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yılın başında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kahve üretiminin gerçekleştirilmesi için düğmeye basılmıştı. Ancak korona virüs salgını, ıslah edilecek kahve tohumu türlerinin Türkiye'ye gelmesini geciktirdi. Bu durum, ıslah çalışmalarına ara verilmesine neden olurken, ara verilen çalışmalar tekrar hız kazandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, "-Kahve Yemen'den gelmez, BATEM'den gelir- sloganıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Ülkemize yerli ve mille kahve çeşitlerini kazandıracağız" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle çalışmalar aksadı

Antalya'da 1940'lı yıllarda kahve çalışmaları yapıldığını belirten Ünlü, o dönemin şartlarında kahve üretiminin kent sınırları içerisinde yapılamayacağı sonucuna ulaşıldığını hatırlattı. O günden bu tarafa yaşanan iklimsel değişikliklerle teknolojik gelişmelere dikkat çeken Ünlü, kahve üretim konusunun tekrar çalışılmaya başlandığını ve bu kapsamda da geçtiğimiz aylarda 'Akdeniz Bölgesinde Örtü altı ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları Projesi'nin hayata geçirildiğini ifade etti. Gazipaşa'da sera ve açık alanlarda kahve üretimine yönelik çalışmaların planlandığını söyleyen eden Ünlü, pandemi nedeniyle çalışmalarda bir takım aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.

Kahve BATEM'den gelir sloganı

Islah edilmesi planlanan 4 türün teminiyle ilgili sıkıntıların aşılmak üzere olduğuna da dikkat çeken Ünlü, "-Kahve Yemen'den gelmez, BATEM'den gelir sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahve, yurt dışında muz ve avokadoyla birlikte yetiştirilen bir ürün. Bu şekilde yetişen kahve, yanındaki meyvelerin aromasını alıyor. Bizde bu tarz bir çalışma yapacağız. Adaptasyon çalışmaları sonucunda ülkemize ve ekonomiye yerli ve mille kahve çeşitlerini kazandıracağız" diye konuştu.

Önce üretim, sonra markalaşma

Kahvenin dünyada petrolden sonra borsası olan ikinci ürün olduğunun altını çizen Ünlü, "Yeni nesillere baktığımızda çay yerine Türk kahvesi ya da farklı kahveler tükettiğini görüyoruz. Kahveyi yurt dışından alıyoruz. Çalışmalarımız başarılı olursa kendi kahvemizi kendimiz üretmiş olacağız. Yerli ve milli çeşitleri üretmeyi başarabilirsek, ülkemiz adına bir marka oluşturmayı hedefliyoruz. BATEM'in büyük rol üstlendiği projenin çiftçi için yeni ve milli üretimle ithalatın azaltılarak ihracatın arttırılması öngörülüyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı
Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı
Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı

Koronavirüs, Antalya, Yemen, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da yerli ve milli kahve üretimi çalışmaları yeniden hız kazandı - Son Dakika Ekonomi


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