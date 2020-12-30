Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama - Son Dakika

Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama

30.12.2020 17:25
Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama, System.String[]

Antalya'da korona virüs salgınının yayılımının düşürülmesi amacıyla daha önce alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yarın saat 21.00'den 01 Ocak 2021 Cuma günü saat 05.00'e kadar 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulaması getirildi.

Antalya'da korona virüs salgınının yayılımının düşürülmesi amacıyla daha önce alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yarın saat 21.00'den 01 Ocak 2021 Cuma günü saat 05.00'e kadar 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulaması getirildi.

Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler içinde kısıtlama getirildiği duyuruldu. Açıklamada " Turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda aşağıda belirtilen cadde, meydan ve alanlara 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 01 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılmıştır. " denildi.

Valilik kararıyla Kemer ve Manavgat ilçelerinin de içinde bulunduğu sınırlama getirilen cadde, meydan ve alanlar şu şekilde açıklandı:

Muratpaşa İlçesi: Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, Atatürk Caddesi, Saat Kulesi ve çevresi, Sahil Antalya Yaşam Parkı (Beach Park), Yat Limanı,

Konyaaltı İlçesi: Kent Meydanı, Liman Dostluk Parkı,

Alanya İlçesi: Atatürk Meydanı, İskele Şelale önü, Mahmutlar Atatürk Caddesi, Mahmutlar Barbaros Caddesi

Kemer İlçesi: Cumhuriyet Meydanı, Liman Caddesi

Manavgat İlçesi: Side Mahallesi Liman Meydanı - ANTALYA

Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama
Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama
Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama
Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama
Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama

Antalya, Aralık, Cuma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Canice öldürülen Aylin Sözer'in öğrencilerinden "Erkek Şiddetine Hayır" eylemi Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz         
16:21
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı         
15:41
Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?         
15:30
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı         
15:10
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei